Мир 19 июля 2023, 23:23 Украина признала, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты страны Подоляк: без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины РИА «Новости»

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После прекращения действия зерновой сделки ни одно грузовое судно не сможет зайти в порты Украины в Черном море. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал он.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне заверил, что владеющие судами компании якобы сообщили о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать» их суда.

Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке после того, как другие страны не выполнили обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент Владимир Путин заявил о возможности возобновить зерновую сделку в том случае, если будут выполнены все ранее поставленные требования.

МИД России отметило, что решение принималось на фоне препятствий, которые чинили страны Запада для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии.