19 июля 2023, 23:23
Украина признала, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты страны
Подоляк: без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины
После прекращения действия зерновой сделки ни одно грузовое судно не сможет зайти в порты Украины в Черном море. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал он.
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Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне заверил, что владеющие судами компании якобы сообщили о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать» их суда.
Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке после того, как другие страны не выполнили обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент Владимир Путин заявил о возможности возобновить зерновую сделку в том случае, если будут выполнены все ранее поставленные требования.
МИД России отметило, что решение принималось на фоне препятствий, которые чинили страны Запада для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии.
Украина
зерновая сделка
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