Мир 16 сентября 2023, 22:20 Украина признала болезненность эмбарго ЕС на поставку зерна Вице-премьер Украины Стефанишина: эмбарго на поставку зерна нарушило законы ЕС РИА «Новости»

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Своим решением о продлении запрета на ввоз украинского зерна Словакия, Венгрия и Польша нарушили конституцию Евросоюза. По данному вопросу не может быть переговоров, заявила в эфире телеканала «Рада» вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Любые заявления об односторонних ограничениях нарушают конституцию Европейского союза и их нельзя поддержать. И относительно них не может быть никаких переговоров», — сказала она.

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Стефанишина также выразила надежду, что Брюссель и некоторые «отдельные столицы» поддержат позицию Киева.

По данным издания Bloomberg, власти Венгрии, Словакии и Польши приняли решение продлить запрет на импорт украинского зерна, а также на некоторые другие продукты питания. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, запрещающий импорт 24 продуктов из Украины.

Еврокомиссия также отказалась продлевать эмбарго на украинское зерно. Как отметили в организации, киевский режим должен предоставить план по контролю экспорта зерна.