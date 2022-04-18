Украина привлекла почти 7 тысяч иностранных наемников

Украинские власти привлекли к боевым действиям более 6,8 тысячи иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6824 иностранных наемника из 63 государств», — сообщил генерал-майор.

Он уточнил, что больше всего наемников приехали на Украины из Польши. Группа насчитывает 1717 человек. Еще порядка 1,5 тысячи наемников прибыли из США, Канады, а также Румынии. Великобритания и Грузия отправили до 300 человек каждая. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики приехали 193 человека.

«Подавляющая часть наtмников сейчас распределена в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь. <…> В результате боевых действий численность наtмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек», — отметил Конашенков.

По его словам, российские военные уничтожили 1035 иностранцев, а 912 наемников сбежали с Украины.