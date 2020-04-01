Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», — говорится в сообщении.

Санкции касаются нескольких белорусских чиновников и ограничивают продажу Белоруссии оружия. Продлеваются также санкции против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999–2000 годах».