    01 апреля 2020, 15:13

    Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии

    Дарья Морозова

    Евросоюз продлил санкции против Белоруссии и теперь к ним присоединились новые страны, в частности, Украина. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на на сайт Совета ЕС.

    «Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», — говорится в сообщении.

    Санкции касаются нескольких белорусских чиновников и ограничивают продажу Белоруссии оружия. Продлеваются также санкции против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999–2000 годах».