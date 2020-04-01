Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии и теперь к ним присоединились новые страны, в частности, Украина. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на на сайт Совета ЕС.
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», — говорится в сообщении.
Санкции касаются нескольких белорусских чиновников и ограничивают продажу Белоруссии оружия. Продлеваются также санкции против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999–2000 годах».