Украина присоединилась к лунной программе США

«Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы „Артемида“», — приводит сайт слова главы ведомства Владимира Усова.

В сообщении говорится, что у Украины есть все научно-технические возможности и опыт, которые позволят стать одним из значимых партнеров NASA во время реализации этой лунной программы.

NASA анонсировало Artemis весной прошлого года. Ее планируют реализовать в три этапа. Первый — облет Луны на космическом корабле с экипажем. Второй — высадка на естественный спутник Земли. Третий — строительство базы на Луне.