«Украина пришла в столицу». Поляки показали заезд «бедных» беженцев на Ferrari

Беженцы с Украины устроили ночной заезд на Ferrari по центру Варшавы. Видео появилось в соцсетях, сообщил Telegram-канал Readovka.

«Украина пришла в столицу!», — гласит подпись к ролику.

Иномарки красного и оранжевого цвета проехали по центральным улицам Варшавы, в том числе мимо высотной сталинки, подсвеченной цветами украинского флага.

Польша приняла свыше 3,5 миллиона беженцев с Украины. Поляки пожаловались на хулиганские выходки переселенцев и выделение им помощи в ущерб собственным гражданам. В июне разгромили местный пункт оказания гуманитарной помощи, затем в Варшаве прошли акции протеста.