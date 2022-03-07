Украина приостановила экспорт мяса, гречки и соли

Власти Украины приостановили экспорт некоторых продуктов из страны. В список вошло мясо, а также гречка, сахар, соль и друге наименования. Перечень утвердило украинское правительство.

Согласно постановлению кабмина, вывозить из Украины запрещается живой крупный рогатый скот, мороженное мясо крупного рогатого скота, рожь, овес, гречку, просо, сахар и пищевую соль.

Также в документе отмечается, что для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо получить разрешение Минэкономики страны. Все эти продукты теперь подлежат лицензированию.

Ранее пресс-служба АО «Укртрансгаз» (УТГ) сообщила о временной приостановке экспорта природного газа с территории Украины. Ограничения ввели по приказу министерства энергетики. Решение приняли 3 марта на фоне проведения спецоперации.

Специальная операция продолжается на Украине 12-й день. Россия и Украина провели уже два раунда переговоров. Стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Следующий раунд переговоров намечен на понедельник, 7 марта.