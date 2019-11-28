Украина приняла новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом

Чтобы граждане Украины могли выехать из Донбасса им нужно иметь разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) и удостоверяющий личность документ. Для людей без гражданства и иностранцев также необходим документ, удостоверяющий личность. Украинцы, которые хотят попасть в Донбасс, должны на КПП предъявить внутренний или заграничный паспорт и также разрешение СБУ.

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У детей до 14 лет должен быть загранпаспорт или свидетельство о рождении. Дети от 14 до 16 лет должны иметь либо паспорт гражданина Украины, либо загранпаспорт. Также нужно оформить разрешение на въезд на сопровождающее лицо.

Если ребенок родился после 2014 года и у него нет украинского свидетельства о рождении, то он может выехать вместе с родителями по свидетельству о рождении, которое выдали в Донбассе.

Погранслужба Украины также обратилась ко всем согражданам, которые собираются пересечь детьми линию соприкосновения, заранее оформить на них украинские паспорта и загранпаспорта, чтобы избежать возможных проблем.