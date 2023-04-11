11 апреля 2023, 14:04
Украина примет решение о контрнаступлении «в последний момент»
Секретарь СНБО Данилов: решение о контрнаступлении ВСУ примут в последний момент
На Украине сменили риторику насчет начала контрнаступления ВСУ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что решение на этот счет примут «в самый последний момент».
Секретарь СНБО обратил внимание, что у военного командования страны есть несколько вариантов развития ситуации.
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«Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три — это мало», — подчеркнул Данилов.
В штабе главнокомандующего, добавил он, решение о начале планируемого контрнаступления примут «в самый последний момент» именно по этой причине.
Ранее секретарь СНБО заявил, что никаких «волшебных дат» контрнаступления нет и оно якобы происходит ежедневно.
Он добавил, что часть информации в попавших в общий доступ материалах о состоянии украинских войск и планах США и НАТО открытая.
«Вы можете найти ее в общедоступных источниках», — заявил Данилов, выразив надежду, что американские и британские ведомства выяснят, как произошла утечка именно секретных данных.
ВСУ
Украина
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