Мир 01 марта 2023, 18:19 Украина прикрыла словом «фейк» подготовку радиационной провокации Представитель МИД Украины Николенко назвал фейком подготовку радиационной провокации РИА «Новости»

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Украина строго выполняет нормы о нераспространении ядерного оружия. Поэтому все обвинения России, что в страну доставили радиоактивные материалы для провокации, — это фейк. Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Утверждение России о том, что Украина получила радиологические материалы для „провокации“, является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия», — подчеркнул он.

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Поставки радиоактивных материалов на Украину могли проходить через порты Одессы, где находятся суда, участвующие в зерновой сделке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала международные организации обратить внимание на эту проблему.

Дипломат добавила, что местом проведения радиационной провокации может стать граница с Приднестровьем, куда украинские власти стянули войска для нагнетания напряженности.

Начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что в подготовке украинской провокации участвуют США, чтобы потом возложить ответственность на Россию. Он подчеркнул, что уже известны факты о применении самодельных снарядов с химическими веществами, которые ВСУ сбрасывали с беспилотников.