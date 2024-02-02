Мир 02 февраля 2024, 20:33 Украина пригрозила ZDF проблемами за репортаж про Мариуполь МИД Украины потребовал объяснений от канала ZDF из-за репортажа про Мариуполь РИА «Новости»

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Репортаж немецкого журналиста Армина Корпера о восстановлении Мариуполя для телеканала ZDF вызвал возмущение среди украинских чиновников. Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в соцсети X, что от руководства канала уже потребовали объяснений.

«Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF нарушил украинское законодательство», — указал он.

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Николенко отметил, что если руководство издания не предоставит объяснений, то нарушение законов Украины повлияет на дальнейшую работу ZDF в этой стране.

Немецкий журналист Армин Корпер ранее подготовил репортаж о жизни в Мариуполе для телеканала ZDF. В нем он указал, что город нормально функционирует, здесь открываются магазины и рестораны.

Жителям Мариуполя полностью доступны отопление, водопровод и интернет. По словам Корпера, у большинства горожан пророссийские взгляды.