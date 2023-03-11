Мир 11 марта 2023, 03:10 Украина пригрозила устроить в Крыму «горячий сезон» Советник главы офиса президента Украины Подоляк: сезон в Крыму будет горячим Unsplash

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В Крыму пригрозили устроить «горячий сезон». С таким заявлением на YouTube-канале украинского журналиста выступил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. <…> Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — пригрозил украинский политик.

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Подоляк пообещал устроить «сезон свободы» для привлечения внимания стран с «нестабильными» политическими режимами.

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Идею украинских властей «вернуть» Крым высмеяли в США. «Освобождение» Крыма от России — это то же самое, что освобождение Техаса от США и передача его Мексике, заявил американский журналист.

Жители Крыма заявили о готовности взять оружие для защиты от посягательств Украины. Крымчане отметили, что после воссоединения с Россией их жизнь поменялась в лучшую сторону, поэтому они готовы противостоять любым попыткам со стороны Киева вернуть территорию под свой контроль.