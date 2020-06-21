Украина пригрозила ударить «Нептуном» по кораблям в Новороссийске

Новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 для комплекса «Нептун» открывает Украине возможность вести более агрессивную политику в отношении России. Оружие позволит ударить по российским кораблям в Новороссийске, если Киев этого захочет.

Такое заявление сделал украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей статье для издания «Деловая столица».

Появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет Михаил Жирохов.

Жирохов отметил, что появление «Нептуна» на вооружении открывает перед «военной машиной» страны возможность поражения целей вокруг Крыма, а также — российских кораблей, которые стоят в районе порта Новороссийск.

Он заявил, что головка самонаведения ракеты может иметь большую помехозащитность, а также обладать более лучшими характеристиками, чем ее российский аналог Х-35. Однако финансовое положение Украины, которое изменилось в худшую сторону из-за пандемии коронавируса, может привести к серьезным проблемам на этапе серийного производства нового вооружения. Он отметил, что Павлоградский химический завод, который является единственным в стране производителем твердого топлива для «Нептуна», прекратил свою работу. При этом оттуда уволили примерно 700 специалистов.

Вес ракеты составляет 870 килограммов, она может нести боеголовку массой 150 килограммов. При этом дальность пуска вооружения составляет до 280 километров со скоростью около 900 км/ч. При этом ракета может подниматься на высоту от трех до десяти метров над гребнями волн. Ракетный комплекс «Нептун» может одновременно запустить до 24 ракет.