Украина пригрозила США «образцово-показательной истерикой» за отказ от поставок РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна устроит «образцово-показательную истерику», если США не передаст ей реактивные системы залпового огня. Так Арестович прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена об отказе от поставок дальнобойных вооружений Украине.

Арестович напомнил, что у Соединенных Штатов есть высокоточные ракеты, которые стреляют на 300 километров, а также ракеты с дальностью 70 километров типа «Урагана» и «Смерча». По заверениям советника главы офиса президента Украины, 70 километров «с головой хватит», но речь идет «о ракетах, а не о ракетных установках».

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время. <…> Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — процитировало Арестовича издание Pravda.ru.

Накануне Джо Байден заявил, что США не будут поставлять на Украину системы ракетного обстрела, которые позволили бы наносить удары по территории России.