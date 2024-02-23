Мир 23 февраля 2024, 22:02 Украина пригрозила Польше зеркальными мерами, если границу не разблокируют Украина пригрозила Польше ответной мерой, если границу не освободят до 28 марта РИА «Новости»

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надеется на разблокировку границы с польской стороны не позже 28 марта, в этот день запланировали заседание правительств обеих стран. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик отметил, что власти Украины разработали тактику по деблокированию украинско-польской границы, план состоит из пяти этапов. Один из шагов — формирование трехстороннего штаба — Украина, Польша, Еврокомиссия. Помимо этого, киевский режим предложил ЕК провести скрининг соответствия украинских продуктов стандартам всемирной торговой организации.

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«Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС», — добавил Шмыгаль.

Также он обратил внимание, что украинская сторона имеет право применить зеркальные меры на пунктах пропуска.

Ранее стало известно, что украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к польской границе. Водитель из Украины опубликовал кадры с места событий в соцсетях. На них видно поврежденные грузовики и тракторы около КПП «Долгобичув — Угринов».