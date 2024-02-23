23 февраля 2024, 22:02
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами, если границу не разблокируют
Украина пригрозила Польше ответной мерой, если границу не освободят до 28 марта
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надеется на разблокировку границы с польской стороны не позже 28 марта, в этот день запланировали заседание правительств обеих стран. Об этом он написал в Telegram-канале.
Политик отметил, что власти Украины разработали тактику по деблокированию украинско-польской границы, план состоит из пяти этапов. Один из шагов — формирование трехстороннего штаба — Украина, Польша, Еврокомиссия. Помимо этого, киевский режим предложил ЕК провести скрининг соответствия украинских продуктов стандартам всемирной торговой организации.
Реклама
«Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС», — добавил Шмыгаль.
Также он обратил внимание, что украинская сторона имеет право применить зеркальные меры на пунктах пропуска.
Ранее стало известно, что украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к польской границе. Водитель из Украины опубликовал кадры с места событий в соцсетях. На них видно поврежденные грузовики и тракторы около КПП «Долгобичув — Угринов».
Еврокомиссия
Соцсети
Украина
Польша
Продукты
Реклама
Реклама