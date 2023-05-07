Мир 07 мая 2023, 04:49 Украина пригрозила Молдавии запретом всего импорта Замминистра экономики Украины Качка: Киев готов запретить весь импорт из Молдавии Pixabay

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Украина готова ввести запрет на весь импорт из Молдавии в ответ на введение Кишиневом эмбарго на ввоз украинского зерна и масличных культур. Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил заместитель министра экономики страны Тарас Качка.

«Мы сообщили в Кишинев — любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии», — заявил замминистра.

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Политик подчеркнул, что введение такого запрета уже согласовано, в правительстве запущен процесс подготовки.

Еврокомиссия запретила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Молдавская ассоциация фермеров потребовала от властей ввести аналогичный запрет, на что получила одобрение от Минсельхоза.

При этом послы Евросоюза выступили за пролонгирование на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины, в том числе и аграрной продукции. Европейские дипломаты проигнорировали протест восточноевропейских стран, которые протестуют против затоваривания своих рынков продовольствием с Украины.