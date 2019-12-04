Украина пригрозила Казахстану демаршем за Крым

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на интервью президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, и выразило обеспокоенность в связи с тем, что политик отказался считать аннексией присоединение Крыма к Российской Федерации. Ведомство посулило Нур-Султану ответить демаршами.

Слишком тяжелое слово: Токаев не стал называть воссоединение Крыма с Россией аннексией Подробнее

МИД Украины на своей официальной странице в Facebook посетовало, что Киев всегда считал Казахстан партнером и другом. МИД заявил, что заявление Токаева нарушает подписанный в 1994 году Договор о дружбе и сотрудничестве.

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, — организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актом, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств», — говорится в сообщении.

МИД Украины подчеркнул, что слова Токаева противоречат не только оговоренным в договоре принципам, но и международно признанной позиции.

Токаев в интервью Deutsche Welle сообщил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Казахский президент отметил, что у правительства нет страха перед событиями на Украине. Отношения Нур-Сулатан с Москвой доверительные, так как в Казахстане всегда верили в «мудрость и порядочность российского руководства».