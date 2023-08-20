Мир 20 августа 2023, 21:41 Украина пригрозила Израилю отменой безвиза за депортацию туристов Посол Украины в Тель-Авиве пригрозил не пускать паломников-хасидов в Умань Викимедиа

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Власти Украины в преддверии иудейского праздника нового года (Рош-ха-Шана) пригрозили закрыть свои границы для паломников, которые традиционно направляются в город Умань к могиле раввина Нахмана из Брацлава. Такое решение власти приняли в ответ на высылку украинских туристов. Как сообщила газета The Times of Israel, скандал раздул посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.

Он сослался на субботнее обращение президента Владимира Зеленского, в котором он заявил, что дипломаты должны добиваться выполнения всех прав для уехавших из страны сограждан. Глава государства не упомянул о какой стране идет речь, но посол заявил, что говорили об Израиле. Дипломат заявил, что из-за депортации украинских туристов из Израиля соглашение о безвизовом режиме разорвут.

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«Немыслимо, что нам пришлось бы из кожи вон лезть, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности и огромными материально-техническими затратами, в то время как израильское правительство злоупотребляет нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами», — заявил Корнийчук.

По оценке посла, около 10% въезжающих в Израиль украинских туристов подвергается депортации.

На странице посольства в Facebook* сказано, что правительство Израиля прекратило финансирование бесплатного медицинского страхования и обслуживания беженцев с Украины.

«Посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной. Считаем, что поддержка наиболее уязвимых категорий наших соотечественников должна быть продолжена», — заявили дипломаты.

Все разрешилось переговорами министров иностранных дел Украины и Израиля Дмитрия Кулебы и Эли Коэна. Стороны договорились, что беженцам продлят медицинские страховки. Ни о каком разрыве безвизового режима пресс-службы обоих внешнеполитических ведомств не сообщили.

Украина только один раз закрывала границы для хасидов-паломников, приходящих в Умань на могилу раввина Нахмана в 2020 году. Ограничения ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Тогда через границу не пропустили инфицированных паломников. В результате они стояли на белорусской стороне границы в течении пяти дней пока праздник не подошел к концу.

Белорусский Красный Крест и еврейские организации Украины предоставили паломникам палатки, воду и пледы.

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