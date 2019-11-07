Украина пригрозила Европейским судом из-за «Северного потока — 2»
Украина пригрозила обратиться в Европейский суд, чтобы в очередной раз помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Европейскую правду».
Если Германия на законодательном уровне сделает исключение для проекта, Киев обжалует это решение в Европейском суде. Причем Качка намекнул, что в этот международный судебный орган могут обратиться и другие страны.
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«Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — отметил торговый представитель.
По заявлению Качки, намерения Германии идут вразрез с решением Еврокомиссии и обязательствами самой страны.
Качка назвал споры вокруг российского газопровода желанием сохранить устаревшую модель газовых отношений. Также это «путь в никуда».
«Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — подытожил Качка.