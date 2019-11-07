  • Украина пригрозила Европейским судом из-за «Северного потока — 2»

    07 ноября 2019, 20:23

    Алена Макаренко

    Украина пригрозила обратиться в Европейский суд, чтобы в очередной раз помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Европейскую правду».
    Украина пригрозила Европейским судом из-за «Северного потока — 2»

    Если Германия на законодательном уровне сделает исключение для проекта, Киев обжалует это решение в Европейском суде. Причем Качка намекнул, что в этот международный судебный орган могут обратиться и другие страны.

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    «Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — отметил торговый представитель.

    По заявлению Качки, намерения Германии идут вразрез с решением Еврокомиссии и обязательствами самой страны.

    Качка назвал споры вокруг российского газопровода желанием сохранить устаревшую модель газовых отношений. Также это «путь в никуда».

    «Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — подытожил Качка.