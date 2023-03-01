Мир 01 марта 2023, 03:10 Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за поездки в Крым МИД Украины: журналисту NBC News могут запретить въезд в страну после поездки в Крым РИА «Новости»

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Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что журналисту NBC News могут запретить въезд в страну из-за поездки в Крым. Об этом дипломат написал в на своей странице в соцсети.

Он отметил, что сейчас компетентные органы заняты выяснением подробностей поездки американца на полуостров.

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«Посещение <…> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину», — сообщил Николенко.

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Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что по итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы. На полуострове они пообщались с местными жителями. Одной из тем беседы репортеров стал якобы готовящийся властями Украины захват территории.

Текстовая версия опубликована на сайте телеканала. Авторы отметили, что на полуострове находится большое количество военных. Особенно ярко это заметно в Севастополе, где располагается Черноморский флот России.