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    23 июля 2020, 11:08

    Украина приготовилась к снижению поставок российского газа

    Александра Ломейко

    Украина рассчитывает на транзит 52-55 миллиардов кубометров российского газа в 2020 году. Прогноз на транспортировку голубого топлива снизился.
    Украина приготовилась к снижению поставок российского газа

    Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уточнил, что забронировано 65 миллиардов кубов газа. Его слова привело РИА «Новости». Ранее прогноз был на уровне 55-57 миллиардов кубометров.

    «Мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 миллиардов кубометров, это почти на 10 миллиардов кубометров меньше, чем забронировал „Газпром“», — заявил Макогон.

    Он указал, что российская компания использует порядка 77% забронированных мощностей по результатам первых шести месяцев 2020 года. При этом оплата поступает в полном объеме.

    В расчетах, пояснил Макагон, принимался во внимание ежедневный транзит в объеме 150-152 миллионов кубометров.

    С начала года, отмечал украинский газовый оператор, суммарный объем транзита голубого топлива составил 25 миллиардов кубометров.

    Новости SMI.FM