Украина приготовилась к снижению поставок российского газа
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уточнил, что забронировано 65 миллиардов кубов газа. Его слова привело РИА «Новости». Ранее прогноз был на уровне 55-57 миллиардов кубометров.
«Мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 миллиардов кубометров, это почти на 10 миллиардов кубометров меньше, чем забронировал „Газпром“», — заявил Макогон.
Он указал, что российская компания использует порядка 77% забронированных мощностей по результатам первых шести месяцев 2020 года. При этом оплата поступает в полном объеме.
В расчетах, пояснил Макагон, принимался во внимание ежедневный транзит в объеме 150-152 миллионов кубометров.
С начала года, отмечал украинский газовый оператор, суммарный объем транзита голубого топлива составил 25 миллиардов кубометров.