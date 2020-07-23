Украина приготовилась к снижению поставок российского газа

Украина рассчитывает на транзит 52-55 миллиардов кубометров российского газа в 2020 году. Прогноз на транспортировку голубого топлива снизился.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уточнил, что забронировано 65 миллиардов кубов газа. Его слова привело РИА «Новости». Ранее прогноз был на уровне 55-57 миллиардов кубометров.

«Мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 миллиардов кубометров, это почти на 10 миллиардов кубометров меньше, чем забронировал „Газпром“», — заявил Макогон.

Он указал, что российская компания использует порядка 77% забронированных мощностей по результатам первых шести месяцев 2020 года. При этом оплата поступает в полном объеме.

В расчетах, пояснил Макагон, принимался во внимание ежедневный транзит в объеме 150-152 миллионов кубометров.

С начала года, отмечал украинский газовый оператор, суммарный объем транзита голубого топлива составил 25 миллиардов кубометров.