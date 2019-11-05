Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России. Такое заявление он сделал на фоне того, что трехсторонние консультации по продлению транзитного договора окончились безрезультатно.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По его словам, Украина накопила «рекордное» количество газа, которого хватит на весь отопительный сезон, даже если топливо поставлять не будут вообще. Это 21,7 миллиарда кубометров.

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В то же время Оржель заявил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа. Министр подчеркнул, что переговоры ведутся по новым европейским правилам, согласно которым Украину «нельзя шантажировать».

Действующий договор о транзите газа между Россией и Украиной завершается в конце 2019 года. Москва заявила, что готова заключить новый договор по транзиту газа на условиях европейской стороны, если Киев примет соответствующее законодательство. Однако пока сторонам не удается договориться. Переговорам мешают и судебные споры.