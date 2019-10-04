Украина приготовилась к энергетической катастрофе

«Вчера Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину», — написал он.

Наполнение угольных складов теплоэлектростанций на Украине и раньше нельзя было назвать удовлетворительным, отметил депутат. Однако теперь страна может столкнуться с катастрофой, так как скоро начнется климатическая зима.

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Волынец давно призывал украинские власти отказаться от импорта энергии из «страны-врага». Тем не менее Киев продолжал закупать российский уголь.

На Украину через Белоруссию каждый месяц привозили 300-400 тысяч тонн угля. Для поставки угля необходимо подать заявки в РЖД, чтобы получить разрешение на перевозку горной породы в Белоруссию. Однако с 1 октября все заявки остались без подтверждения.