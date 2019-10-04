  • Украина приготовилась к энергетической катастрофе

    04 октября 2019, 10:46

    Алена Макаренко

    Украина обвинила Россию в прекращении поставок ей энергетического угля через Белоруссию. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец, сообщил сайт «Утро.ру».
    Украина приготовилась к энергетической катастрофе

    «Вчера Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину», — написал он.

    Наполнение угольных складов теплоэлектростанций на Украине и раньше нельзя было назвать удовлетворительным, отметил депутат. Однако теперь страна может столкнуться с катастрофой, так как скоро начнется климатическая зима.

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    Волынец давно призывал украинские власти отказаться от импорта энергии из «страны-врага». Тем не менее Киев продолжал закупать российский уголь.

    На Украину через Белоруссию каждый месяц привозили 300-400 тысяч тонн угля. Для поставки угля необходимо подать заявки в РЖД, чтобы получить разрешение на перевозку горной породы в Белоруссию. Однако с 1 октября все заявки остались без подтверждения.