Мир 18 июня 2023, 22:34 Украина пригласит селебрити из Латинской Америки, чтобы склонить страны на свою сторону Глава ОП Ермак: Украина «мягкой силой» заставит Латинскую Америку перейти на свою сторону РИА «Новости»

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Украина нашла новый способ искать поддержки своего мирного плана. Один из методов — мягкая сила, который предполагает привлечение звезд из разных стран. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью The Wall Street Journal.

Он подчеркнул, что Украине не нужны посредники в переговорах с Россией. Но Киев будет стремиться склонить на свою сторону страны Латинской Америки и Индию, которые сейчас «дружат» с Российской Федерацией.

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Один из способов достичь этого — дипломатический. Поэтому Ермак уже переговорил с представителями Бразилии и Индии и пригласил их на украинский мирный саммит. Но этого недостаточно, считает глава офиса президента.

Поэтому он решил приглашать на Украину звезд из этих стран. В пример Ермак привел колумбийского певца Малуму, у которого почти 65 миллионов подписчиков в соцсетях. При этом Ермак признался, что не знает, кто это.

«Я не знаю этого певца. Это не моя музыка. Но он нам нужен», — заявил Ермак.

В конце мая чиновник заявил, что Украина вместе со своими западными союзниками хочет организовать мировой саммит, чтобы получить поддержку плана по прекращению конфликта. Россию приглашать туда не планируют.