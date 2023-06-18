18 июня 2023, 22:34
Украина пригласит селебрити из Латинской Америки, чтобы склонить страны на свою сторону
Глава ОП Ермак: Украина «мягкой силой» заставит Латинскую Америку перейти на свою сторону
Украина нашла новый способ искать поддержки своего мирного плана. Один из методов — мягкая сила, который предполагает привлечение звезд из разных стран. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью The Wall Street Journal.
Он подчеркнул, что Украине не нужны посредники в переговорах с Россией. Но Киев будет стремиться склонить на свою сторону страны Латинской Америки и Индию, которые сейчас «дружат» с Российской Федерацией.
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Один из способов достичь этого — дипломатический. Поэтому Ермак уже переговорил с представителями Бразилии и Индии и пригласил их на украинский мирный саммит. Но этого недостаточно, считает глава офиса президента.
Поэтому он решил приглашать на Украину звезд из этих стран. В пример Ермак привел колумбийского певца Малуму, у которого почти 65 миллионов подписчиков в соцсетях. При этом Ермак признался, что не знает, кто это.
«Я не знаю этого певца. Это не моя музыка. Но он нам нужен», — заявил Ермак.
В конце мая чиновник заявил, что Украина вместе со своими западными союзниками хочет организовать мировой саммит, чтобы получить поддержку плана по прекращению конфликта. Россию приглашать туда не планируют.
Индия
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