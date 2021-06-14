На Украине предложили завладеть акциями «Северного потока — 2», чтобы запуск газопровода приносил стране прибыль. С таким предложением выступил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сообщило РИА «Новости».

Политолог заявил, что Украина сможет заработать на «Северном потоке — 2», если страна станет одним из собственников газопровода. Для этого он предложил компании «Нафтогаз» завладеть 5–10% акций газопровода.

«Давайте об этом говорить, что Украина станет участником „Северного потока — 2“. Продайте или передайте украинскому „Нафтогазу“ 5% стоимости этого „Потока“, и мы будем акционерами, будем зарабатывать на нем», — сказал Бортник.

Эксперт также предложил вариант с созданием российско-европейского консорциума, который бы стал владельцем ГТС Украины и обеспечил через нее транзит голубого топлива. Или заключить с «Газпромом» долгосрочный контракт на прокачку газа.

Накануне глава МИД Украины заявил, что его страна рассчитывает получить компенсацию после завершения строительства «Северного потока — 2». В Раде ранее предупредили, что запуск газопровода нанесет серьезный удар по украинской экономике.