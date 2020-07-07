«Украина преувеличивает достоинства». Угрожавшую Крыму ракету назвали устаревшей

Украина зря рассчитывает на ракетный комплекс «Нептун». Его крылатые ракеты легко сбить, а само вооружение уже устарело. Черноморский флот знает, как справиться с ним в случае угрозы. Об этом сказал военный эксперт Сергей Горбачев.

Ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев оценил в беседе с РИА «Новости» заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы. Он говорил о возможном ракетном ударе по инфраструктуре крымского региона.

«Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты „Нептун“. Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что у ракетного комплекса «есть какие-то новации», но на Черноморском флоте знают, как нейтрализовать его атаку. Никакой военной тайны эта информация не представляет.

Вес крылатой ракеты Р-360 составляет 870 килограммов. Она способна нести 150-килограммовую боеголовку. Снаряд может преодолеть расстояние до 280 километров со скоростью около 900 километров в час. Над гребнем волны ракета летит на высоте от трех до 10 метров. Одновременно «Нептун» может выпустить до 24 ракет.

Неижпапа не исключил атаку со стороны России и напомнил о ракетном комплексе «Нептун». По словам главкома ВМС Украины, его можно применить с материковой территории страны на подходах к Севастополю.