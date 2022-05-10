Украина прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»

«Оператор ГТС Украины» сообщил о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка». Решение, как указано на сайте компании, последовало из-за наступления форс-мажорных обстоятельств.

«ОГТС информирует, что с 07:00 утра 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения „Сохрановка“ осуществляться не будет», — сказано в заявлении на сайте, которое привело РИА «Новости».

Форс-мажорные обстоятельства, которые в компании назвали причиной такого решения, якобы делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

Через «Новопсков» проходит почти треть транзита российского газа в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

«Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения „Сохрановка“ на физическую точку соединения „Суджа“, расположенную на территории, контролируемой Украиной», — указано в заявлении.

«Газпром» получил уведомления от «Оператора ГТС Украины» о прекращении транзита через ГИС «Сохрановка» из-за якобы форс-мажора. Однако, как отметил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, подтверждением этому компания не располагает, а также не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме.

«„Газпром“ заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС „Сохрановка“ и КС „Новопсков“ и продолжают это делать, транзит через „Сохрановку“ обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — привело слова Куприянова РИА «Новости».

Он также добавил, что от «Нафтогаза» в компанию поступило уведомление о том, что при продолжении подачи российского газа на ГИС «Сохрановка» соответственно будут уменьшены объемы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.