Мир 15 ноября 2022, 22:31 Украина прекратила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе» «Транснефть»: Украина остановила прокачку нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» в Венгрию Pixabay

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Украина прекратила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — прим. ред.) из-за падения напряжения», — отметил советник.

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Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что мониторит ситуацию на трубопроводе. Нефтяных запасов в стране хватит на три месяца, уточнили в MOL.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит произошедшее на заседании совета безопасности.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал власти России и США сесть за стол переговоров по ситуации на Украине. Он выразил обеспокоенность тем, что в соседней стране идут боевые действия.

Сийярто отметил, что переговоры могут стать решением всех проблем. Также глава венгерского МИД считает, что Евросоюз должен отказаться от антироссийской политики и не принимать девятый пакет санкций.