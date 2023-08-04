Мир 04 августа 2023, 13:02 Украина прекратила производство динамической защиты танков «Нож» Украинский завод прекратил производство динамической защиты танков «Нож»

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Государственное научно-производственное предприятие «Микротек» прекратило производство комплексов динамической защиты танков «Нож» в январе прошлого года. Эти детали установили на 13 танков, которые уничтожили в ходе специальной военной операции. Внимание на опубликованные в Telegram-каналах фотографии модулей элементов «Ножа» обратила «Российская газета».

По данным издания, усиление «Ножами» получили 13 танков Т-64БМ2. Большую часть боевых машин передали 92-й отдельной механизированной бригаде, еще три машины оказались в Харьковском командном училище. В ходе специальной военной операции большую часть этих машин уничтожили.

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Динамическую систему «Нож» также использовали для усиления танков Т-84 «Оплот», Т-72УА, Т-72АМТ. Но в ходе боев выяснилось, что свои цели броня не выполняет, а опасна для самих боевых машин. Стали известны случаи, когда после срабатывания системы танки получали серьезные повреждения, что выводило их из строя.

Теперь сотрудники оборонно-промышленного комплекса Украины оборудуют поступающие танки, в том числе западные Leopard 2A, разработанной в Советском Союзе навесной системой «Контакт», которую производят в странах Восточной Европы.