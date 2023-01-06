Мир 06 января 2023, 20:14 Украина прекратила обслуживание ракет «Сатана» в России Украина разорвала соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана» Викимедиа

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Кабинет министров Украины принял решение разорвать соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса «Сатана». Об этом представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — написал он.

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Мельничук объяснил расторжение соглашения «коренным изменением обстоятельств». По его словам, украинское конструкторское бюро «Южное» не может проводить сервисное обслуживание ракет стратегического назначения 15П118М, которые находятся в эксплуатации на территории России.

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Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-36М («Сатана»), стоит на вооружении армии с конца 70-х годов прошлого века. Он до сих пор не имеет аналогов в мире.

Созданием «Сатаны» занимались специалисты конструкторского бюро «Южное» тогда еще днепропетровского Южного машиностроительного завода. Систему управления разрабатывали в научно-производственном отделе «Электроприбор» в Харькове.