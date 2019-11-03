Украине предрекли «печальный сценарий» без авиасообщения с Россией

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что авиационную отрасль страны ждут серьезные проблемы, если не восстановить воздушное сообщение с Россией. Внутренних рейсов для развития недостаточно.

Как написал Белашко на своей странице в Facebook, облет лайнерами украинских авиакомпаний российской территории стоит больших денег, а внутренние рейсы не обеспечивают развитие авиаотрасли Украины. Поэтому, по его мнению, Киеву необходимо восстановить авиасообщение с Москвой.

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«В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий», — отметил Белашко.

Он также предрек Украине, в случае нежелания менять ситуацию, массовую отмену рейсов, закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, а также ухудшение логистического климата.

Украина прекратила авиасообщение с Россией в октябре 2015 года. Киев также российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов.