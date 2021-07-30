Украина предоставит Турции самолет для борьбы с пожарами

Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые сейчас вовсю бушуют в стране. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский также выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с масштабными пожарами.

«Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля — прим. ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в его Twitter.

Лесные пожары бушуют в Турции уже несколько дней. Накануне появились сообщения, что огонь добрался до популярного курортного города Мармарис. По словам очевидцев, некоторые туристы серьезно запаниковали.

В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарные машины. В результате погибли три человека, 122 пострадали. В генконсульстве РФ ранее сообщили, что информации о пострадавших россиян не поступало.