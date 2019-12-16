Украина предложила ввести «формулу Штайнмайера» в законодательство
Власти Украины выразили готовность сделать«формулу Штайнмайера» частью закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в РадуПодробнее
Пристайко заявил, что Украина готова реализовать «формулу Штайнмайера».
«Мы готовы сделать этот шаг (имплементировать „формулу Штайнмайера“. — Прим. ред.), введя его в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе», — отметил министр иностранных дел.
Ранее на рассмотрение в Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса. Президент Незалежной Владимир Зеленский пообещал продлить норму на год по итогам саммита «нормандской четверки». Он также подчеркнул, что Киеву легче «продолжить закон», а «формулу Штайнмайера» внести позже.