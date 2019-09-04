Украина предложила привлечь Россию для контроля за перемирием в Донбассе

СК установил причастного к обстрелу миссии ОБСЕ и журналиста в Донбассе Подробнее

«Украина поставила вопрос о возвращении России в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — сказано в сообщении.

Олифер отметила, что решение последовало после увеличения числа нарушений режима тишины в Донбассе. За прошедшие две недели были зафиксированы обстрелы, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт на линии разграничения Украины и Донбасса начался еще в 2014 году и продолжается до сих пор. В тот год произошел государственный переворот, после чего ДНР и ЛНР объявили себя самопровозглашенными республиками. За время столкновений вопрос о мире поднимали не один раз, но достичь окончательного соглашения и добиться прекращения огня пока не удалось.