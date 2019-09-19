Украина позитивно оценила переговоры о транзите газа с Россией

Евросоюз, Украина и Россия проведут переговоры по вопросам транзита газа. Перед встречей глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что позитивно оценивает шансы на возможность договориться со сторонами.

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«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналиста об оценке предстоящих переговоров, пишет ТАСС.

В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель подчеркнул, что «было бы хорошо» договориться 19 сентября о возможности транзита газа из России через украинскую территорию после 2019 года.

Сейчас о транзите газа действует 10-летнее соглашение, но документ истекает в конце этого года. Представители Москвы, Киева и Еврокомиссии 19 сентября проведут соответствующие переговоры в Брюсселе, где главной темой станет вопрос продления действия договора или его пересмотр.

Ожидается, что сначала проведут двусторонние встречи с Еврокомиссией и Россией, а затем между Еврокомиссией и Украиной. Позже состоятся трехсторонние переговоры.