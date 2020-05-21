Украина пожалуется на Россию в морской трибунал из-за керченского инцидента

«Хочу развеять все конспирологические теории и „зрады“, которые распространялись в последнее время: мы работаем над всеми кейсами против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен», — сказал Енин. По его словам, меморандум отправят в трибунал в ближайшие дни.

Инцидент в Керченском проливе случился в 2018 году. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России, всех моряков этих судов задержали. Российские власти признали это провокацией перед выборами действующего тогда украинского президента Петра Порошенко. В сентябре 2019 года моряков передали Украине. Спустя два месяца Россия вернула и задержанные корабли.

В январе 2020 года следствие по делу украинских моряков приостановили. Межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге согласился с доводами России о том, что украинские корабли действительно нарушили государственную границу, поэтому их пришлось задержать.