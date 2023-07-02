Мир 02 июля 2023, 04:06 Украина пожаловалась на острую нехватку средств для борьбы с российскими «Ланцетами» Советник главы МО Украины Сак: ВСУ нуждаются в средствах борьбы с БПЛА «Ланцет» РИА «Новости»

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Боевикам ВСУ остро необходимы средства для успешного противостояния российским беспилотным летательным аппаратам «Ланцет». Об этом сообщил советник руководителя украинского оборонного ведомства Юрий Сак в беседе с The Daily Telegraph.

Он рассказал, ссылаясь на информацию от украинской разведки, что Россия стала вкладывать больше ресурсов в «Ланцеты». По словам Сака, такие данные вызывают тревогу у украинских чиновников. Новости о появлении у ВС РФ вооружений, которые способны навредить военным киевского режима, — всегда беспокоят ВСУ.

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Ранее украинцы признали, что наличие БПЛА «Ланцет» у России является одной из главных угроз для киевского режима. Именно из-за этих беспилотников армия Украины сталкивается с трудностями. Такая техника повреждает или полностью уничтожает стратегическое оружие ВСУ, переданное западными союзниками. «Ланцет» способен ликвидировать танки Leopard 2 или самоходную гаубицу Caesar. Одно из преимуществ этих аппаратов — низкая цена производства по сравнению с теми же ракетами для ЗРК С-300.