Мир 31 июля 2023, 20:41 Украина пожаловалась на недостаточную помощь Запада Президент Украины Зеленский: военной помощи со стороны Запада недостаточно РИА «Новости»

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Помощи, которую Украина получает от стран Запада, недостаточно, пока идет конфликт с Россией. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью бразильской газете O Globo.

«Пока идет конфликт, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает», — сказал он.

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Зеленский уточнил, что Украина получает разную помощь. Речь идет об оружии, информационной войне и гуманитарной поддержке.

Ранее украинский лидер пытался убедить своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ скоро «наберет обороты». Его недостаточный темп Зеленский объяснил нехваткой боеприпасов и оружия. По словам украинского лидера, договориться о поставках дальнобойной артиллерии с НАТО пока не удалось.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что провалы ВСУ в зоне проведения спецоперации разочаровали европейские страны. Он уточнил, что запасы оружия на Западе истощились, а в США по-прежнему заинтересованы в затягивании конфликта.