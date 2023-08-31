Мир 31 августа 2023, 10:24 Украина повысит налоги для финансирования своей армии — СМИ РИА «Новости»: Украина хочет повысить налоги для финансирования ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Ситуацию, которая складывается с финансами на 2024 год, на Украине сочли «неопределенной». Ожидается бюджетный дефицит, расходы компенсировать нечем. Однако для нужд ВСУ необходимо все больше денег. Средства можно получить за счет поднятия налогов. Об этом написало РИА «Новости».

Украинское руководство собирается потратить на армию в следующем году 1,6 триллиона гривен (около 43 миллиардов долларов). Это будет наиболее большая статья расходов.

Реклама

«Мы удерживаем сектор достаточно серьезными усилиями», — заявил глава Минифина страны Сергей Марченко.

Простым способом увеличения поступлений в казну является повышение налогов. Марченко отметил, что бюджет максимально пополнится дополнительно на восемь миллиардов гривен.

По информации Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета составляет 26% ВВП и к концу года будет равен 38 миллиардам долларов. Много денег киевский режим потерял из-за прекращения зерновой сделки.

Еще одним фактором агентство назвало отток людей за границу. По оценкам компании EasyBusiness и Центра экономического восстановления, Украина может лишиться 45 миллиардов долларов налоговых поступлений за следующие 10 лет.