Мир 22 декабря 2022, 11:41 Украина повторит судьбу других выброшенных на свалку истории союзников США — депутат Депутат Белик: президент Украины Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США РИА «Новости»

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Белый дом использует Украину и отвернется от нее, когда добьется своего. Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским ждет та же судьба, что и других ситуативных союзников США, предупредил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет», — сказал он.

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Депутат напомнил, что американское правительство так же поддерживало в XX веке вьетнамского диктатора, последнего лидера СССР, страны Азии и Латинской Америки. Оно действовало из собственных интересов, пытаясь укрепить доллар и остаться в лидерах, участвовало в интригах и бросало удобных до этого союзников.

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Собеседник агентства считает, что для США есть только один настоящий партнер — они сами, и все остальные страны имеют для них второстепенное значение. Дмитрий Белик заявил, что «дружба» с киевским режимом развивается по тому же сценарию, а Владимир Зеленский сделал роковую ошибку. Он назвал Украину разменной монетой, которая пока выгодна США.

Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в Вашингтон, выступил в Конгрессе США и пообщался с американским президентом Джо Байденом.