Мир 20 апреля 2023, 07:46 Украина потребовала задержать судно якобы с зерном из Крыма — СМИ WSJ: Украина потребовала у Турции задержать судно якобы с зерном из Крыма Министерство инфраструктуры Украины / Telegram

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Украина просила Турцию задержать судно, на котором якобы было зерно из Крыма. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, принадлежащее компании из Дубая судно, на котором находилось 19 тысяч тонн ячменя, прибыло в порт Турции в понедельник. Оно пришло под панамским флагом. Прокуратура Украины попросила турецкие власти задержать сухогруз. По предположениям ведомства, часть зерна на судно загрузили, когда оно стояло в Керченском проливе на якоре.

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Украина потребовала, что Турция взяла на пробу экспертизу зерна, а также допросила экипаж. Газета добавила, что Генпрокуратура Украины отправила официальное письмо Турции. Украинская сторона обосновала свой запрос тем, что зерно якобы незаконно экспортировали с «занятых Россией украинских территорий».

Издание не сообщило о реакции турецких властей на это обращение.

Тем временем МИД России обвинил киевский режим в эскплуатации зерновой сделки. По мнению российского министерства, главная цель украинских властей — получить от соглашения максимальную выгоду.