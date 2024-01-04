04 января 2024, 14:33
Украина потребовала внеочередного заседания Совета НАТО
Столтенберг назначил на 10 января заседание Совета НАТО по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета блока по Украине на уровне постоянных представителей стран-членов по просьбе Киева. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.
Встреча пройдет 10 января. По словам Уайта, Украина запросила провести заседание «после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников».
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ВСУ 30 декабря нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли более 20 человек, пострадали более 100.
В Кремле заявили, что эта атака не останется без ответа. По словам президента России Владимира Путина, российские военнослужащие наносят удары по военной инфраструктуре и они «весьма чувствительные». Ни одно преступление против мирных жителей не останется безнаказанным, подчеркнул он.
Ранее Вооруженные силы России поразили места дислокации иностранных наемников и ангар с авиационными бомбами в Харькове.
Россия
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Украина
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