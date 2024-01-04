Мир 04 января 2024, 14:33 Украина потребовала внеочередного заседания Совета НАТО Столтенберг назначил на 10 января заседание Совета НАТО по Украине РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета блока по Украине на уровне постоянных представителей стран-членов по просьбе Киева. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

Встреча пройдет 10 января. По словам Уайта, Украина запросила провести заседание «после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников».

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ВСУ 30 декабря нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли более 20 человек, пострадали более 100.

В Кремле заявили, что эта атака не останется без ответа. По словам президента России Владимира Путина, российские военнослужащие наносят удары по военной инфраструктуре и они «весьма чувствительные». Ни одно преступление против мирных жителей не останется безнаказанным, подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы России поразили места дислокации иностранных наемников и ангар с авиационными бомбами в Харькове.