Украина потребовала у Запада поставить ей кассетные боеприпасы | 360°

27 октября 2022, 15:26
Украина потребовала у Запада поставить ей кассетные боеприпасы
Foreign Policy: Украина потребовала у Запада поставки кассетных боеприпасов
Киевский режим хочет получить от Соединенных Штатов и европейских стран высокоточные бомбы и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Депутат от Украины Александра Устинова сообщила, что в запросе речь идет о кассетных боеприпасах BONUS шведско-французского производства. Их запросили вместе с артиллерийскими орудиями НАТО. Также украинцы намерены получить управляемые высокоточные бомбы компаний Saab и Boeing.
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«У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», — сказала Устинова.
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Накануне командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Украине не надо давать гаубицы и системы ПВО.
По его словам, прибалтийская страна не должна остаться без систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и гаубиц PzH 2000. Рупшис отметил, что нужно искать другие средства поддержки.
Оружие
Украина
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