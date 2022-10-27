Украина потребовала у Запада поставить ей кассетные боеприпасы | 360°

Мир 27 октября 2022, 15:26 Украина потребовала у Запада поставить ей кассетные боеприпасы Foreign Policy: Украина потребовала у Запада поставки кассетных боеприпасов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Киевский режим хочет получить от Соединенных Штатов и европейских стран высокоточные бомбы и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Депутат от Украины Александра Устинова сообщила, что в запросе речь идет о кассетных боеприпасах BONUS шведско-французского производства. Их запросили вместе с артиллерийскими орудиями НАТО. Также украинцы намерены получить управляемые высокоточные бомбы компаний Saab и Boeing.

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«У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», — сказала Устинова.

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Накануне командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Украине не надо давать гаубицы и системы ПВО.

По его словам, прибалтийская страна не должна остаться без систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и гаубиц PzH 2000. Рупшис отметил, что нужно искать другие средства поддержки.