Украина потребовала отстранить сборную России от жеребьевки отбора на Евро-2024 | 360°

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Украина потребовала отстранить сборную России от жеребьевки отбора на Евро-2024

Украина потребовала UEFA и FIFA не допускать сборную России к жеребьевке отбора Евро-2024

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Украина попросила Международную  федерацию футбола (FIFA) и UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранить российскую сборную по футболу от отбора на Евро-2024. Такое заявление сделал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, его процитировал официальный сайт организации.

«Решение UEFA формально касается только официальных соревнований. Поэтому это позволяет российским футбольным функционерам вести переговоры о возможном проведении товарищеских матчей. Но Украинская ассоциация футбола сразу же реагирует и на такие попытки. Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся. Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне UEFA цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024», — сказал Павелко.

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Он уточнил, что жеребьевка должна состояться уже 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Павелко добавил, что такие действия организация предпринимает и в отношении двух товарищеских матчей женских команд России U-17 и Сербии U-17.

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Ранее УАФ потребовала от UEFA и FIFA не допустить товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, но UEFA оказался не против этой игры.

Исполком UEFA еще весной 2022 года отстранил все российские клубные и национальные команды от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за конфликта на Украине. Российская команда исключена из числа участников нового сезона Лиги наций, в результате чего лишится места в дивизионе B.

Украина

Сборная России по футболу

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