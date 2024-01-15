Мир 15 января 2024, 00:53 Украина потребовала от Китая участия в мирных переговорах с Россией Ермак: Китай должен стать участником будущих мирных переговоров РИА «Новости»

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Украина хочет, чтобы Китай поучаствовал в будущих мирных переговорах. Такое мнение высказал глава Офиса президента страны Андрей Ермак, сообщил сайт «Московский комсомолец».

По его словам, украинские власти хотят видеть китайскую делегацию в списке участников переговоров, которые завершат конфликт России и Украины.

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На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Ермак заявил, что сейчас переговоры неприемлемы. Так он прокомментировал заявления некоторых участников форума о необходимости немедленных переговоров по украинскому вопросу.

Ранее способ быстрого завершения конфликта на Украине назвал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. Он уверен, что нужно просто прекратить финансирование Украины и инициировать переговоры. В обратном случае США провоцирует создание в этой стране класса олигархов-миллиардеров в то время, как молодые украинцы едут на фронт как «пушечное мясо».

Американский политолог Гордон Хан уверен — Владимир Зеленский потеряет пост президента из-за нежелания идти на переговоры с Россией.