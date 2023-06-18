Мир 18 июня 2023, 02:35 Украина потребовала от Британии ввести санкции против российских производителей ракет Observer: Украина попросила Британию ввести санкции против производителей ракет из РФ РИА «Новости»

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Украинские власти добиваются от Великобритании введения новых санкций против России, которые коснуться производителей ракетных вооружений. Об этом советник офиса президента Украины Владислав Власюк сообщил в интервью изданию The Observer.

В статье указано, что британскому правительству передали список из шести российских предприятий и научно-исследовательских институтов (НИИ). В Киеве считают, они должны попасть под санкции Запада.

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Автор материала ссылается на данные украинской разведки, согласно которым за последние несколько месяцев Россия вдвое нарастила объемы производства ракет. Поэтому украинские власти хотят добиться введения ограничений против юридических лиц, которые имеют отношение к этой работе.

Кроме того, Власюк призвал британское правительство конфисковать замороженные в стране российские активы в пользу Украины.

«Активы, которые находятся здесь, в Соединенном Королевстве и в других юрисдикциях, легко доступны. Мы бы хотели, чтобы их конфисковали и передали на восстановление Украины», — сказал советник.

В МИД Великобритании ответили изданию, что «активно изучают все варианты, позволяющие изымать связанные с Россией активы в Соединенном Королевстве».