Мир 28 декабря 2023, 20:54 Украина потребовала экстренной встречи с международными донорами Премьер Украины Шмыгаль: необходима встреча с донорами по финансированию страны РИА «Новости»

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Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль и потребовал о внеочередной встрече международных доноров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объеме начиная с января 2024 года», — процитировало агентство письмо Шмыгаля координационной платформе доноров Украины.

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Премьер предложил донорам встретиться в январе, не дожидаясь запланированных на февраль переговоров. Шмыгаль отметил, что Украина пытается справиться с приоритетами выживания в 2024 году и не может ждать до марта. Министр добавил, что донорам нужно направить на восстановление Украины замороженные российские активы.

Если Украина не получит финансирование от западных партнеров, у нее возникнут большие сложности. В первую очередь пострадает социальная сфера, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.