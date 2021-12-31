Украина потратит 1,33 миллиарда долларов на усиление границы с Россией

Украина выделит в 2022 году порядка 1,33 миллиарда долларов на усиление границ с Россией и Белоруссией. Украинский кабмин уже утвердил для этого новую программу.

Одобренный правительством Украины документ регламентирует на ближайшие пять лет обустройство границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил «РБК-Украина» со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

Объем финансирования составит порядка 36,3 миллиарда гривен (или1,33 миллиарда долларов). Деньги направят из государственного бюджета. В 2022 году на эти средства хотят обустроить 1676 километров границы с РФ и 1084 — с Белоруссией. Аналогичные работы до 2024 года запланированы на границе с Молдавией и государствами ЕС.

Выполнять программу поручено Государственной пограничной службе, министерству инфраструктуры и областным администрациям.

В правительстве Украины рассчитывают окупить потраченные средства за счет уменьшения потерь государственного бюджета от контрабанды, которые составляют около 100-150 миллиардов гривен (3,67-5,5 миллиарда долларов) ежегодно.