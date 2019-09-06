Украина потратит на покупку газа €120 млн, занятых у ЕБРР
«Нафтогаз» залез в многомиллионные долги, чтобы запасти хранилища газом к предстоящей зиме. Компания намерена закупить до конца года у Европы газ на 120 миллионов евро, занятых у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на сообщение нефтегазовой компании.
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«Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом», — говорится в сообщении.
Закупки планируется начать в IV квартале 2019 года. Страна готова рассмотреть предложения от «фирм из любой страны».
Ранее стало известно, что представители Евросоюза и России договорились провести трехстороннюю встречу с Украиной по вопросам транзита газа до конца сентября. Помимо этого, украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами опрос поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов, сообщил сайт «Утро.ру».