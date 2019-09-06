Украина потратит на покупку газа €120 млн, занятых у ЕБРР

«Нафтогаз» рекомендовал жителям Украины сделать запасы газа на зиму Подробнее

«Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Закупки планируется начать в IV квартале 2019 года. Страна готова рассмотреть предложения от «фирм из любой страны».

Ранее стало известно, что представители Евросоюза и России договорились провести трехстороннюю встречу с Украиной по вопросам транзита газа до конца сентября. Помимо этого, украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами опрос поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов, сообщил сайт «Утро.ру».