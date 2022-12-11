Мир 11 декабря 2022, 20:15 Украина потратит чужие 400 миллионов евро на восстановление энергообъектов «Укрэнерго» получит на восстановление энергообъектов более 400 млн евро РИА «Новости»

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«Укрэнерго» потратит свыше 400 миллионов евро на восстановление и реконструкцию энергообъектов на территории Украины. Большую часть средств выделит Европейский банк реконструкции и развития, сообщила компания в Telegram-канале.

Представители «Укрэнерго» отметили, что такой шаг реализуют благодаря госгарантиям по кредиту ЕБРР на 300 миллионов евро и гранту от правительства Нидерландов.

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Всю сумму направят на восстановление поврежденных энергетических сетей. Также будет оказана поддержка финансовой устойчивости «Укрэнерго». Уточняется, что договор гарантии между Украиной и ЕБРР планируют подписать в ближайшее время.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свыше 1,5 миллиона жителей Одесской области лишились электричества. По его словам, энергосистема страны «очень далека от нормального состояния».

Российские военные с 10 октября наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности Украины. Такой шаг спровоцировал теракт, которые устроили украинские военные на Крымском мосту.